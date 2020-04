Juventus, intrigo Pjanic | Ok allo scambio, ma non con Icardi

CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC - La prossima sessione di calciomercato della Juventus ruoterà soprattutto intorno alla figura di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è stato individuato come il giocatore sacrificabile per arrivare ad un altro top player. Prima dello scoppio dell'emergenza coronavirus, il suo cartellino veniva valutato circa 80 milioni di euro, cifra che adesso probabilmente nessuno potrebbe garantire alla 'Vecchia Signora'.

E allora i bianconeri pensano di inserire l'ex romanista in qualche scambio eccellente.

Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di una operazione con il Paris Saint-Germain, chiamata a riscattare Icardi dall'Inter per poi girarlo alla Juve per arrivare a Pjanic. Ma i francesi, con l'addio di Cavani, potrebbero anche tenere il centravanti argentino, mentre i bianconeri puntano più su un centrocampista. Secondo il giornalista di 'Rai Sport' Paolo Paganini, l'obiettivo dei campioni d'Italia è quello di 'usare' il cartellino di Pjanic per riprendere Pogba dal Manchester United o per arrivare ad uno tra Jorginho e Kante del Chelsea.

