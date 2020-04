Napoli, rinnovo Callejon: parla l'agente

CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON / Il Napoli valuta il futuro di molti suoi giocatori, nell'ottica del prossimo calciomercato. Discorsi aperti per i rinnovi di contratto in casa azzurra, con alcuni addii che potrebbero concretizzarsi. Come ad esempio quello di José Maria Callejon, per il quale al momento la situazione è ferma, così come dichiarato dal suo agente, Garcia Quilon, a 'Radio Kiss Kiss Napoli': "E' tutto in stand-by, dobbiamo ancora aspettare.

Non ho sensazioni particolari, non le avrò neanche in futuro. Contano soltanto i fatti, per adesso non ci sono evoluzioni". Solo al termine dell'emergenza, dunque, se ne saprà di più.

