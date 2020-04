CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO ARTHUR / E' piuttosto caldo nelle ultime settimane l'asse Juventus-Barcellona. Bianconeri e blaugrana potrebbero lavorare a diverse operazioni nella prossima finestra di calciomercato, con la strada tracciata lo scorso gennaio dallo scambio Marques-Pereira per le squadre B delle due società. Juve e Barça ci avevano provato anche con lo scambio Bernardeschi-Rakitic, sui cui però alla fine non si è trovato l'accordo.

Il club campione di Spagna, oltre all'ex Fiorentina, avrebbe messo gli occhi su diversi gioielli della rosa di Sarri. Dal sogno de Ligt a Pjanic, passando per Bentancur.

Calciomercato Juventus, Bartomeu blinda Arthur

Al contrario, il CFO della 'Vecchia Signora' Paratici dopo Rakitic potrebbe tentare l'offensiva per Arthur, profilo attenzionato anche dall'Inter come contropartita nell'affare per la cessione di Lautaro Martinez. Ad oggi, però, il Barcellona non avrebbe intenzione di privarsi dell'ex regista del Gremio

Il 23enne centrocampista sarebbe infatti ritenuto fondamentale per il presente e il futuro dello scacchiere blaugrana. Come dimostra anche una frase che si sarebbe lasciato scappare il presidente Bartomeu per rispondere al dirimpettaio Agnelli sull'interesse per Arthur: "Lo scambierremmo solo con Cristiano Ronaldo", la provocazione che avrebbe lanciato il numero uno del Barça e riportata dal portale 'Don Balon'. Il nazionale verdeoro per buona pace di Juventus e Inter sarebbe incedibile, anche se un'offerta superiore ai 60 milioni di euro potrebbe riaprire uno spiraglio per un'eventuale trattativa con il Barcellona.

