CORONAVIRUS REZZA ISS/ Intervenuto ai microfoni di 'Radio 24', Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha commentato i provvedimento del nuovo decreto sulla 'Fase 2': "Se non ci fosse stato il lockdown, sarebbe stato un disastro, il nemico vero è il virus, non le misure di contenimento. Se noi mollassimo del tutto, avremmo una malattia in giro per l'Italia".

Rezza ha poi aggiunto: "Sono state prese delle decisioni dolorose, ma vale sempre il principio della precauzione. Il problema è legato al fatto che, quando si allentano le misure, si tende ad un 'rilassamento' nei confronti del distanziamento sociale. In ogni caso, anche questo provvedimento ha delle scadenze, valuteremo la situazione per una maggiore riapertura fra due o tre settimane".