CALCIOMERCATO NAPOLI CHELSEA MERTENS LAMPARD / Resta in bilico il futuro di Dries Mertens, che pare nuovamente lontano dal rinnovo di contratto con il Napoli. Il belga, recordman di marcature in azzurro, sarebbe un profilo molto interessante a parametro zero nella prossima sessione di calciomercato per numerose squadre. E' cosa nota il forcing dell'Inter, del Monaco e, in seconda fila, della Roma, ma sull'attaccante irrompe nuovamente il Chelsea.

'Sky Sport' ha riferito di contatti diretti di Frank, tecnico dei 'Blues', con il giocatore, per provare a convincerlo a trasferirsi a Londra.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, rinnovi Mertens e Zielinski: comunicato UFFICIALE contro la Gazzetta dello Sport

Inter, Marotta al bivio tra Giroud e Mertens