JUVENTUS SCONCERTI DYBALA CRISTIANO RONALDO - Paulo Dybala è stato sul punto di lasciare la Juventus nell'estate scorsa, accostato a Manchester United, Tottenham e Paris Saint-Germain, tra le altre. Alla fine, però, il numero 10 è rimasto a Torino e si è conquistato il suo spazio a suon di prestazioni importanti e gol, convincendo sempre di più il nuovo allenatore, Maurizio Sarri. Trentaquattro le presenze fino a marzo, quando il calcio si è fermato a causa dell'emergenza coronavirus, condite da ben tredici reti e dodici assist. L'ultimo prima dello stop lo ha segnato all'Inter di Antonio Conte, un vero e proprio eurogol della 'Joya'.

Nel frattempo, il chief football officer bianconero, Fabio, sta discutendo di un possibile prolungamento contrattuale fino al 2025 con adeguamento dell'ingaggio per blindare il 26enne di Laguna Larga e farlo diventare un punto fermo per il presente e il futuro.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus e Inter, Dybala-Icardi: maxi intreccio

LEGGI ANCHE>>>Inter, ESCLUSIVO Altobelli: "Messi in cambio di Lautaro! Icardi alla Juve? Solo per Dybala"

Juventus, Sconcerti: "Ecco cosa manca a Dybala per diventare un campione"

Diverse volte, Dybala è stato accusato di poca costanza, alternando prestazioni ottime ad altre meno buone. E ci si è spesso chiesti se considerarlo un fuoriclasse non sia un'esagerazione. Questo il parere del noto giornalista, Mario Sconcerti, dalle pagine del 'Corriere della Sera'. "È un grande giocatore, ma non ancora quello che potrebbe essere. Oggi è uno splendido mezzo campione, ideale per scombinare le partite nel secondo tempo. Gli mancano anche una decina di gol per completarsi. In più, è pesato molto l'arrivo di Ronaldo con il suo dover essere sempre titolare. La sua presenza, così come è imposta, soffoca la crescita di mezza squadra. Ma per Dybala adesso è arrivato il momento decisivo: sarà se stesso quando la Juve vincerà 1-0 la finale di Champions e il gol lo segnerà il numero 10".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo di scena Dybala | Nuovo scambio con Guardiola

Juventus, Dybala e il coronavirus: "Sto molto meglio"