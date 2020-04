Calciomercato Inter, niente Roma per Nainggolan | Deciso il suo futuro!

CALCIOMERCATO INTER ROMA NAINGGOLAN CAGLIARI/ Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', nonostante le sue parole nella giornata di ieri, non ci sarebbe la Roma nel futuro di Radja Nainggolan, centrocampista belga di proprietà dell'Inter ed attualmente in prestito al Cagliari di Walter Zenga.

Il Ninja, arrivato in nerazzurro nell'estate di calciomercato del 2018, non dovrebbe vestire di nuovo la maglia della Beneamata, così come quella giallorossa.

Antonio Conte infatti, tecnico dell'Inter, non sembra intenzionato a riaccogliere in squadra Nainggolan e l'Inter, attraverso uno sforzo economico da parte proprio del gruppo Suning, potrebbe prolungare la permanenza del centrocampista belga in maglia Cagliari.