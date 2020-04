Calciomercato Lazio, obiettivo Vazquez: ecco l'annuncio

CALCIOMERCATO LAZIO VAZQUEZ SIVIGLIA / La Lazio guarda alla Spagna, in chiave di calciomercato, per trovare i rinforzi adatti per la prossima stagione, quando tornerà in Champions League. Tra gli obiettivi torna caldo il nome di Vazquez, ex Palermo oggi in forza al Siviglia. Del futuro del 31enne ha parlato il suo agente, Fernando Cosentino, in un'intervista a 'Sevilla abc': "Dobbiamo aspettare e vedere quale decisione verrà presa (il contratto è in scadenza nel 2021, ndr).

Con la quarantena tutto si è fermato, ma c'è un colloquio in agenda. L'interesse di altre squadre c'è, sono in molti a chiederci informazioni. Ma per ora non è il caso di parlarne, sarebbe poco rispettoso nei confronti del Siviglia".

