CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO / Giorni importanti in casa Napoli, con la conferma di Gattuso in panchina che si avvicina. Il tecnico ha infatti una clausola che gli permetterebbe, se esercitata entro il 30 aprile, di liberarsi dagli azzurri e non proseguire l'avventura. Clausola che, si apprende dalla 'Gazzetta dello Sport', non è intenzionato ad attivare. La palla a quel punto passerebbe al presidente De Laurentiis, che a sua volta ha facoltà di risolvere l'accordo, in essere fino al 2021, entro l'8 giugno.

Ma anche il numero uno dei partenopei appare deciso a proseguire il sodalizio, convinto dall'applicazione maniacale dell'allenatore nel progetto tecnico, risollevando una squadra che era in caduta libera a inizio anno.

