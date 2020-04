SERIE A ALTAFINI CRISTIANO RONALDO JUVENTUS MESSI BARCELLONA CORONAVIRUS - Le parole del Presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, hanno gettato nuove ombre sulla ripartenza del campionato di Serie A. I giocatori potranno tornare ad allenarsi solo dal 18 maggio prossimo, mentre il protocollo della FIGC per la ripresa è stato bocciato dal comitato tecnico scientifico.

José, ex calciatore e commentatore sportivo, ha un parere netto a riguardo: "Non può finire così il campionato - ha detto al 'Mundo Deportivo' - Bisogna terminarlo giocando, non importa se a luglio, agosto o settembre. Ci sono club che meritano di terminare la stagione. Altra cosa è se si può fare, o meno". Immancabile anche la domanda sugli eterni rivali,dellae Leodel: "Messi è il miglior calciatore al mondo. Ho letto un'intervista dinella quale diceva che Cristiano Ronaldo è il migliore. Pelé è il migliore di tutti i tempi, però non capisce di calcio. Ronaldo è stato costruito fisicamente, Messi è nato così, genio".