FORMULA 1 CORONAVIRUS CALENDARIO AUSTRIA / Nel mondo dello sport, anche la Formula 1 prova a darsi delle linee guida per la ripartenza. Già avvenuto il rinvio di diversi Gran Premi che avrebbero dovuto tenersi in questi mesi, il piano, comunicato dal CEO del 'circus' Chase Carey, è quello di provare a tornare in pista per l'estate, con il Gp d'Austria in programma nel weekend tra il 3 e il 5 luglio.

"Siamo fiduciosi di poter iniziare a correre in estate, con la disputa dei Gran Premi in Europa tra luglio, agosto e l'inizio di settembre, concludendo la stagione a dicembre inprima del tradizionale appuntamento finale di. Puntiamo a disputare tra le 15 e le 18 gare, pubblicheremo il nuovo calendario appena possibile. La salute e la sicurezza di tutti sono al primo posto, siamo consapevoli di dover fare il possibile per tornare a correre con le dovute precauzioni".

