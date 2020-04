CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA ALTAFINI - Continua a tenere banco il futuro di Lautaro Martinez.

Mentre l'cerca di portare avanti il discorso per il prolungamento contrattuale, con adeguamento dell'ingaggio e togliendo la clausola rescissoria attualmente presente nell'accordo (pari a 111 milioni di euro), il Barcellona continua a monitorarlo con estrema attenzione in vista della prossima stagione. Il 22enne argentino viene considerato come il partner ideale di Leo, vista l'avanzare dell'età di. Ma Josénon è completamente d'accordo con questa valutazione: "È un buon giocatore, però non è un fenomeno - le sue parole al 'Mundo Deportivo' - Soloil brasiliano, Messi ehanno fatto parte di questa categoria recentemente. È un eccellente calciatore, ma non al livello degli altri".