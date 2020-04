CALCIOMERCATO JUVENTUS LUIS ALBERTO / Letteralmente rinato nella Capitale, Luis Alberto ha trovato l'accordo per il rinnovo con la Lazio, ma le voci di mercato continuano a susseguirsi senza soluzione di continuità.

Il fantasista spagnolo, nonostante un'avventura al Liverpool non indimenticabile, può vantare diversi estimatori in Premier League. Secondo il 'Daily Express', infatti, l'di Carloè, insieme alla, uno dei club maggiormente interessati al calciatore. Il tabloid britannico ricorda, inoltre, che in caso di cessione, il 30% del ricavato finirà nelle casse dei 'Reds' che avevano strappato una percentuale sulla futura rivendita quando hanno ceduto il calciatore ai biancocelesti nel 2016.