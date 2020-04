CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN RUGANI / Daniele Rugani è destinato ad uscire dalla Juventus nella prossima finestra estiva del mercato. Con Demiral e de Ligt blindati a Torino, le avances del Manchester City respinte per Bonucci e capitan Chiellini che rinnoverà per un altro anno, per il difensore ex Empoli non c'è spazio nello scacchiere difensivo di Maurizio Sarri.

Una sua cessione sembra quindi inevitabile, con il classe '94 già vicino all'addio nell'ultima sessione invernale.

Rugani a gennaio è stato sondato da alcuniclub di Premier League e Bundesliga, mentre in Italia sarebbe soprattutto il Milan a non perdere di vista il giocatore. Il centrale difensivo, primo giocatore della Serie A a contrarre il coronavirus e guarito dopo diverse settimane in quarantena, resterebbe un obiettivo sensibile della dirigenza rossonera, che a fine stagione potrebbe tentare un nuovo assalto per portarlo a Milano.

Calciomercato Juventus, nuovo assalto del Milan per Rugani

Il difensore è sotto contratto fino al 2024 con la Juventus, che punterebbe ad incassare una cifra intorno ai 20 milioni di euro per il suo cartellino. Somma che potrebbe mettere sul piatto il Milan, con l'ingaggio di Rugani (circa 3 milioni a stagione) che rientrerebbe nei nuovi parametri impostati da Elliott e Gazidis. In Italia, oltre al 'Diavolo', Rugani piace anche a Fiorentina e Napoli.