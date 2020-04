SERIE A LOTITO LAZIO JUVENTUS SCUDETTO / Rischia di slittare ulteriormente la ripresa del campionato dopo le nuove misure varate ieri sera dal Governo per l'emergenza coronavirus.

Gli allenamenti di squadra sono stati fissati per il 18 maggio, con lache non riprenderà prima di giugno in caso di ritorno in campo dall'emergenza

Lazio, la soluzione di Lotito: "Finale scudetto con la Juventus"

Federcalcio e Lega studiano un nuovo piano, con Claudio Lotito che lancia l'idea di una finale 'secca' tra Lazio e Juventus, le prime due della classifica prima dello stop: "Oggi io sono a un punto dai bianconeri e solo per Juve-Inter che… vabbè, l'avete vista. Ma all'andata contro la Juventus ho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l'ho battuta 3-1. E dovevamo ancora giocare il ritorno - spiega il patron biancoceleste a 'Repubblica' - Per equità, una squadra come l'Inter, che ha 8 punti meno di noi, o l'Atalanta, che ne ha 14 in meno, mi dica lei se devono essere coinvolte. Una sfida secca con la Juventus? Sì, questo lo accetterei. Sfido la Juve: decidiamo lo scudetto in una partita unica".

Lotito poi aggiunge sul pericolo di non concludere la stagione e accusa: "Non tutti lavorano nell'interesse del sistema. Si rischia di mandare tutto a gambe all'aria. Alcune società stanno preparando un documento condiviso per mettere a nudo i rischi che corrono".