CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO / Miguel Alfaro, uno dei rappesentanti dell'agenzia 'You First Sports' che cura tra gli altri gli interessi di Luis Alberto, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del 'Corriere dello Sport' per parlare del futuro del centrocampista spagnolo della Lazio, autore di una grandissima stagione con Simone Inzaghi.

Ecco le sue parole: "Rinnovo? Siamo vicini. Con la Lazio ci vedremo più avanti, quando ci sarà modo di trattare temi come questo. Siamo costantemente in contatto con la società e per loro Luis è un giocatore fondamentale per mantenere la Lazio sui livelli attuali.

E' diventato un giocatore top., è normale che Luis attiri l'interesse di grandi club ma abbiamo sempre parlato con la Lazio".

Gli altri assistiti: "Luis Suarez è giovane, la Lazio è interessata ma vedremo quali saranno le intenzioni del Watford. Sta facendo una grande stagione ed è normale che sia richiesto. Jony? Ha un contratto di 4 anni, adesso di trova molto bene dopo un periodo di adattamento".

