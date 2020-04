DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Ore decisive per l'Italia che si prepara alla 'Fase 2' della lotta al Coronavirus dopo il discorso tenuto dal Premier Giuseppe Conte al Paese. Segnali positivi in vista delle graduali riaperture dei vari settori, attesa anche per il mondo del calcio che studia i protocolli per il ritorno agli allenamenti e quindi del campionato. Ma potrebbe volerci ancora un po' di tempo e il rischio rimane alto dopo le parole del ministro Spadafora: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

13.31 - A 'Radio24' ha parlato Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità: "Valuteremo la situazione per una maggiore riapertura fra due o tre settimane. (LEGGI QUI)

12.43 - Consueto bollettino giornaliero dell'Istituto Spallanzani di Roma: 124 i pazienti COVID 19 positivi. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio. I dimessi sono 364 in totale

11.41 - Protocollo FIGC bloccato e problema allenamenti: tutte le questioni in ballo per la ripresa del campionato.

10.50 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto emanato dal Governo sulle misure contenitive per l'emergenza coronavirus.

10.15 - Matteo Renzi, politico italiano e fondatore di Italia Viva, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del 'Corriere dello Sport' per parlare dell'emergenza coronavirus e del possibile ritorno in campo per portare a termine il campionato di Serie A.

9.00 -Claudio Lotito, presidente della Lazio, interviene sulla ripresa del campionato: "Accetterei una sfida secca con la Juventus. Decidiamo lo scudetto in una partita unica".