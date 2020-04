CALCIOMERCATO INTER CAVANI / Riecco Edinson Cavani per le big italiane. Dopo la Juventus, anche l'Inter si sarebbe rifatta sotto per l'attaccante uruguaiano in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain.

Nelle ultime settimane - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - ci sarebbe stato un contratto con l'entourage dell'ex Napoli che avrebbe sondato la disponibilità di un ritorno in Italia cone Ausilio.

Viste le difficoltà per Mertens e Giroud, quest'ultimo il preferito di Conte, Cavani rappresenterebbe un'altra opzione low cost di lusso per l'Inter, a caccia di un sostituto di Alexis Sanchez (destinato al ritorno al Manchester United) per completare l'attacco del tecnico leccese. Cavani avrebbe il gradimento di tutto l'ambiente nerazzurro, con la dirigenza di Viale della Liberazione che già aveva valutato un possibile assalto al 'Matador' l'ultima estate quando si era complicata l'offensiva per Lukaku.

Calciomercato Inter, colpo Cavani: Marotta torna sul 'Matador'

Cavani attualmente percepisce un ingaggio di oltre 12 milioni di euro a stagione al PSG, che ovviamente andrà ridiscusso visto il contratto in scadenza il 30 giugno. Il club campione di Francia, un po' a sorpresa, avrebbe proposto un rinnovo biennale a Cavani, che sembrava destinato ad una partenza certa da Parigi e che a gennaio fu vicino allo sbarco all'Atletico Madrid alla corte di Simeone.