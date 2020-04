CALCIOMERCATO FIORENTINA JUVENTUS INTER CHIESA / La Fiorentina punta a blindare Federico Chiesa. L'Intenzione del patron Commisso - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - sarebbe quella di trattenere a Firenze ancora a lungo il gioiello della Nazionale, ambito in Italia soprattutto da Inter e Juventus senza dimenticare le sirene dalla Premier League con Chelsea e Manchester United in prima fila.

Il club viola, quando la situazione lo permetterà, convoncherà il giocatore e il papà Enrico per discutere del rinnovo oltre il 2022, con Commisso pronto a mettere sul piatto un ingaggio da top, che partirebbe da 3,5 per arrivare a 4,5 milioni, per trattenere il giocatore a Firenze.

Calciomercato Juventus, Romero e Pellegrini nell'affare Chiesa

La Fiorentina si aspetterebbe subito una risposta da Chiesa, che in caso decidesse per l'addio verrebbe valutato sul mercatodi euro da Commisso. La società gigliata preferirebbe un assegno in contanti, con il classe '97 che sarebeb propenso restare comunque in Italia con il cambio di maglia.

Negli ultimi giorni si sarebbe fatta nuovamente calda la pista Juventus, da tempo ormai sulle tracce di Chiesa. Il CFO Paratici starebbe studiano il piano per l'assalto all'attaccante e potrebbe cercare di convincere la Fiorentina ad accettare alcune contropartita. Una di queste sarebbe Romero, che sbarcherà a Torino dopo il prestito al Genoa, con il giovane difensore argentino già cercato a gennaio dai viola. Un altro elemento gradito al Ds gigliato Pradé potrebbe essere Pellegrini, l'ex terzino della Roma attualmente a titolo temporaneo al Cagliari.