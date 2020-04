CALCIOMERCATO NAPOLI BARCELLONA MANCHESTER CITY / Fabian Ruiz si appresta ad essere una delle stelle della Serie A più desiderate in Europa. Il centrocampista del Napoli da tempo ha attirato le attenzioni dei top club, in primis Barcellona, Real Madrid e Manchester City. De Laurentiis è consapevole di avere un gioiello in squadra e per questo - anche per le sirene di calciomercato - vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza 2023.



Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Come si legge sul 'Mundo Deportivo', gli azzurri hanno pronta una strategia per lo spagnolo.

Ilresta costantemente in contatto con Fabian Ruiz così come con il, anche se per ora non darà l'assalto. Ilha provato ad inserire - senza successo -nella trattativa mentre dall'Inghilterra assicurano che ilè disposto a sborsare glichiesti da patron dei partenopei., però, ha un altro piano: ostacolare in tutti i modi la partenza dell'ex Betis e tenerlo al 'San Paolo' ancora un altro anno, per poi cederlo nell'estate del 2021. In questo modo, anche in vista degli Europei, il costo del suo cartellino potrebbe alzarsi ulteriormente. Dunque ilha scelto la strategia, ovvero quella di rinviare la cessione di un anno.