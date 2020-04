BUNDESLIGA RIPRESA WATZKE CORONAVIRUS / Mentre in Italia è arrivato questa sera l'annuncio di Giuseppe Conte sullo sport e la ripresa degli allenamenti, la Germania sembra il paese più vicino a una eventuale ripartenza dei campionati.

La commissione medica ha stilato un protocollo molto preciso e rigido per dare il via libera.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

A questo, ovviamente, si aggiunge la problematica economica, espressa pienamente da Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund: "Tutta la Bundesliga sta affondando, sta annegando e se nei prossimi mesi non dovesse ripartire non esisterebbe più nella forma in cui la conosciamo. Non vogliamo un trattamento speciale, ma riprendere la nostra attività". Per quanto riguarda le date si parla del 9 maggio, in modo da completare la stagione entro giugno. Sulle perdite, le stime parlano di 750 milioni di euro in caso di mancata conclusione con ben 24 delle 36 squadre di Bundesliga e Bundesliga 2 che potrebbero fallire.