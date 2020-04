Calciomercato Milan, Koopmeiners nel mirino: sfida ad Ancelotti

CALCIOMERCATO MILAN KOOPMEINERS ANCELOTTI / Il Milan guarda in Olanda per rinforzare il centrocampo. I rossoneri in estate perderanno Jack Bonaventura e Lucas Biglia, che non rinnoveranno i loro contratti.

Servono forze fresche e i nomi sul taccuino del club sono diversi: tra questi c'è anche Teun

Il giocatore classe 1998 in forza all'AZ piace parecchio ma portarlo in Italia non sarà facile: sull'orange - secondo quanto riportato da 'The Sun' - ci sarebbe anche l'Everton di Carlo Ancelotti.

