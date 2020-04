Calciomercato Napoli, 12 milioni a stagione per Koulibaly

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Il futuro di Kalidou Koulibaly sarà lontano dal Napoli.

L'avventura del difensore con la maglia azzurra è, ormai, arrivata ai titoli di coda e in estate il calciatore è pronto a volare in Inghilterra. L'ideanon sembra, infatti, decollare e solo insembrano in grado di accontentare le richieste di Aurelio

Sulle tracce di Koulibaly ci sarebbero ben tre club, Manchester City, United e Newcastle. Secondo quanto riportato da 'Le10Sport', i Magpies avrebbero mosso passi concreti, mettendo sul piatto un'offerta da ben 12 milioni di euro a stagione per il giocatore.

