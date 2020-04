Calciomercato Juventus, clamoroso: Paratici vuole Cavani!

CALCIOMERCATO JUVENTUS CAVANI PARATICI / La Juventus deve fare i conti con il caso Gonzalo Higuain. Il futuro del bomber argentino, ancora in patria, è davvero appeso ad un filo. In queste ultime ore è venuta fuori l'ipotesi clamorosa di una rescissione del contratto. Un'ipotesi estrema ma l'addio ai bianconeri pare, comunque, sempre più probabile.

La Juventus è così chiamata a trovare un nuovo centravanti per completare il pacchetto avanzato. Il nome più caldo è quello di Mauro Icardi. Il giocatore potrebbe sbarcare a Torino via Psg, che potrebbe riscattarlo per poi girarlo ai bianconeri.

Se dovesse far ritorno all'tutto diventerebbe più complicato. Ma si valutano anche le alternative.

Una nuova vecchia idea - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - sarebbe quella di puntare su Edison Cavani. La Juventus vorrebbe un attaccante più giovane ma l'uruguaiano, che a giugno lascerà il Psg, è da sempre un pupillo di Paratici e proprio per questo una pista che non può essere scartata. Cavani, in questi giorni, è stato accostato anche a Inter, Napoli e Milan.

