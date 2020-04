Lazio, giocatori e staff ricevono ok: "Ecco le date per allenamenti e campionato"

CORONAVIRUS LAZIO ALLENAMENTI / Il conto alla rovescia è iniziato e la voglia di tornare a giocare cresce. In casa Lazio la tabella di marcia verso lo scudetto è stata stilata. "Ripresa degli allenamenti individuali a partire dal 4 maggio, inizio degli allenamenti di squadra dal 18 maggio e ripresa del campionato di Serie A tra il 10 e il 12 giugno". Questo il messaggio che è stato recapitato ai giocatori e allo staff tecnico. Insomma, in attesa del nuovo Dpcm, i calciatori biancocelesti, dopo giorni di allenamento in casa aspettano la convocazione per le visite mediche.

I nuovi test dovrebbero svolgersi all’interno del centro sportivo di Formello, dove poi inizierà il ritiro, ma non è escluso che possano essere fatti presso la Paideia, clinica di riferimento biancoceleste.

