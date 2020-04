Coronavirus, Serie A verso gli allenamenti il 18 maggio: si attende l'annuncio

CORONAVIRUS ALLENAMENTI SERIE A / La Serie A, questa sera, dovrebbe conoscere la data del ritorno al lavoro dei suoi club. Il primo ministro Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa in programma questa sera, dovrebbe infatti annunciare che il programma per il club professionistici dovrebbe includere gli allenamenti a partire dal 18 maggio: si tratterà, ovviamente, di sessioni individuali precedute dai test annunciati nel protocollo presentato nei giorni scorsi.

Una svolta decisiva per il futuro del calcio italiano, la cui ufficialità dovrebbe arrivare proprio in serata: rispetto al primo scenario che vedeva l'ok agli allenamenti dal 4 maggio, quindi, le squadre avranno due settimane in più per organizzarsi dal punto di vista sanitario e logistico.

