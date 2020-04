Calciomercato Atalanta, Cannavaro svela un retroscena con Gomez

CALCIOMERCATO ATALANTA GOMEZ CANNAVARO /Fabio Cannavaro e Alejandro Gomez sono stati protagonisti dell'ennesima diretta Instagram di questi giorni. L'ex difensore ha svelato un retroscena di calciomercato sul calciatore dell'Atalanta: "Avrei voluto portarti in Cina con me", gli ha detto, "ma devi essere contento di essere rimasto a Bergamo e lo sono io per te. Lavori in una società seria, che ti permette a giocare a grandi livelli". Sull'avventura in Champions degli orobici, l'argentino ha dichiarato: "Abbiamo avuto un po' di fortuna a pescare il Valencia, se avessimo preso il Liverpool sarebbe stato diverso.

Ma credo che nessuno si aspettasse un percorso di questo tipo, soprattutto dopo le prime tre partite".

