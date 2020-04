CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER KEAN / La festa di Kean durante la quarantena ha suscitato svariate polemiche nelle ultime ore. Considerato tra i migliori prospetti del calcio italiano, il giovane attaccante classe 2000 la scorsa estate fu ceduto all'Everton tra le polemiche di alcuni tifosi della Juventus, che imputavano a Paratici un addio anticipato e a cifre non elevate. Tuttavia, a distanza di mesi e dati gli ultimi accadimenti, il pensiero dei sostenitori sembra essere cambiato.

E' quanto emerge dall'ingente mole di commenti apparsi sunelle ultime ore, quando il popolo del web ha duramente criticato il comportamento dell'attaccante, seguito in Italia anche dall'Inter . Se svariati tifosi bianconeri ora elogiano Paratici per la scelta fatta mesi fa, infatti, molti nerazzurri chiedono adi puntare l'obiettivo su altri calciatori. Calciomercato.it ha raccolto alcuni commenti significativi. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

