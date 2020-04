Calciomercato Roma, Nainggolan apre al ritorno e lancia una frecciata

CALCIOMERCATO ROMA NAINGGOLAN /Radja Nainggolan non chiude le porte a un clamoroso ritorno alla Roma. Nel corso di una diretta sulla sua pagina Instagram, il Ninja ha aperto al clamoroso scenario di calciomercato: "Se ci fossero le condizioni, mi piacerebbe tornare a Roma, dove sono stato davvero bene. Era il mio mondo naturale. Non c'è niente come il derby della capitale".

Calciomercato Juventus, Nainggolan: "Mai ai bianconeri, lo ribadisco"

Il centrocampista ha attaccato la dirigenza giallorossa: "Sono andato via perché qualcuno ha fatto le cose a mia insaputa, e visto come sono fatto non lo accetto e ho deciso io dove andarmene".

Sull'emergenza coronavirus, il belga ha detto: "Fosse per me tornerei a giocare, stare in casa non fa per me. Ho scelto, dopo, perchè qui sono cresciuto e perchè il presidente Giulini mi ha chiamato più volte per dimostrarmi quanto credesse in me". Nainggolan ha poi ribadito il suo pensiero sulla: "Mai ai bianconeri? Lo confermo. Ho tanti amici lì, ma preferirei vincere uno scudetto da protagonista che 10 da riserva".

