CORONAVIRUS SERIE A / Tra i temi più delicati relativi alla ripresa della Serie A c'è senza dubbio quello legato al rischio nuovi contagi dopo la ripartenza.

Sulla questione si è espresso all'ANSA Giampiero, avvocato esperto in diritto del lavoro nello sport: "C'è il rischio responsabilità penale per i club, perché un contagio potrebbe essere considerato infortunio sul lavoro, come ha precisato il Decreto Cura Italia. Ma non tutti i contagi sarebbero fonte di responsabilità - ha precisato Falasca - se i club dovessero dimostrare di aver messo in campo tutte le cautele necessarie". Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.

