Coronavirus, la Liga attende il ritorno in campo: parla il ministro

CORONAVIRUS LIGA MINISTRO / Salvator Illa, ministro della sanità spagnolo, ha parlato in conferenza stampa questo pomeriggio, commentando anche la situazione della Liga e del suo possibile ritorno in campo. "Sarebbe un'imprudenza da parte mia dire adesso se il calcio tornerà o meno prima dell'estate", ha dichiarato, "le attività sportive dovranno adattarsi a una nuova normalità fino a quando non comparirà un vaccino".

Il ministro ha aggiunto che, in questo momento, nel paese iberico "la discesa di contagi si sta consolidando" e che la curva si sta "definitivamente abbassando", visto che si è arrivati oggi ad un indice di contagio dello 0.8%, lontanissimo dal 35 del 14 marzo.

