Calciomercato Torino, Rami nel mirino | C'è l'apertura!

CALCIOMERCATO TORINO RAMI SOCHI MILAN/ Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Adil Rami, difensore centrale francese ex Milan, potrebbe davvero tornare nel campionato di Serie A, sponda Torino.

Verso i granata infatti, ci sarebbe stata un'apertura da parte dell'entourage del giocatore attualmente tesserato al Sochi.

Rami potrebbe liberarsi facilmente dalla società russa e tornare in Italia e rappresenterebbe un elemento di assoluta esperienza per la retroguardia granata, a caccia di giocatori di valore per la prossima stagione.