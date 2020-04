INTER CONTE DIEGO COSTA REAL MADRID / L'Inter ha disputato una buona stagione nel primo anno con Antonio Conte in panchina. Il tecnico nerazzurro ed ex Ct della Nazionale italiana, però, ha ricevuto dure critiche da un suo ex giocatore, Diego Costa. Come noto, ai tempi del Chelsea, non c'era un gran rapporto tra i due, per usare un eufemismo. Il centravanti ispano-brasiliano, in una intervista a 'Espn', ha rincarato la dose insistendo sul carattere tutt'altro che facile del tecnico pugliese: "Tra me e lui ci sono stati molti problemi fuori dal campo.

Nonostante questo devo dire che è un buon allenatore. Non ho rancori nei suoi confronti, ma secondo me per diventare un allenatore top deve cambiare qualcosa nel suo modo di fare dal punto di vista umano. In un club come ilnon riuscirebbe a durare neanche una stagione".

