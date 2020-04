Calciomercato Juventus, Guardiola non molla Bonucci | Decisione presa

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER CITY BONUCCI/ Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus di Maurizio Sarri, è da tempo sullo speciale taccuino di Pep Guardiola, manager del Manchester City. L'allenatore spagnolo, che dovrebbe lasciar andare John Stones nella prossima finestra di calciomercato, sarebbe intenzionato a virare proprio sul giocatore ex Bari per la retroguardia. Le grandi abilità tecniche in fase di prima impostazione e l'ottima visione di gioco, sono alcune delle caratteristiche che hanno portato Guardiola a seguire con attenzione Bonucci.

I primi attestati di stima da parte dell'ex tecnico del Barcellona provengono addirittura dai tempi del Bayern Monaco, più precisamente nel 2016.

Per le ultime notizie sulla sessione estiva dei trasferimenti di Serie A--->clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, obiettivo Haaland | Nuova accelerata

Secondo però quanto riportato dal 'Corriere' di Torino, la Juventus considererebbe incedibile Leonardo Bonucci. L'ex Milan inoltre non avrebbe intenzione di lasciare il capoluogo piemontese, ma vorrebbe continuare a vestire la maglia della Vecchia Signora per proseguire l'assalto alla Champions League. Dopo una prima annata infatti non particolarmente ad alto livello, Bonucci, complice anche l'infortunio di Chiellini, si è fatto carico dell'intera retroguardia della Juventus tornando ai fasti delle stagioni precedenti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, un addio certo in difesa | Ci sono tre big di Serie A

Calciomercato Inter e Juventus, Mourinho a caccia del parametro zero!