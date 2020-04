CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI EVERTON ALLAN LOZANO KEAN GATTUSO / L'avventura di Moise Kean in Premier League è stata tutt'altro che memorabile. L'attaccante non ha fatto breccia all'Everton e per lui si riparla insistentemente di un ritorno in Serie A. Il 'Corriere dello Sport' rilancia l'interessamento del Napoli, cui si era accennato già ieri. L'ipotesi potrebbe essere quella di una grande operazione con i 'Toffees', del resto i rapporti tra De Laurentiis e Ancelotti nonostante l'esonero dell'ex tecnico sono rimasti ottimi. L'Everton inseguiva già a gennaio Allan, di recente è entrato nel mirino anche Lozano.

Il brasiliano e il messicano potrebbero essere sacrificati per arrivare, in una complessa operazione, proprio a Kean, attaccante che interessa molto a. Il Napoli avrebbe diritto, logicamente, ad un corposo conguaglio a proprio favore.

