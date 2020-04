JUVENTUS ILARIA D'AMICO BUFFON CORONAVIRUS / L'isolamento domestico e la quarantena, per qualcuno, si sta rivelando tutto sommato un'esperienza positiva. Lo è per Ilaria D'Amico, Gianluigi Buffon e i loro figli. La giornalista di 'Sky Sport', a 'Tuttosport', racconta come la famiglia sta vivendo questi giorni nella loro casa di Torino. "Ci siamo spaventati all'inizio, fino all'esito dei tamponi Gigi era da solo nella sua stanza per proteggere i bambini. Dopo abbiamo tirato un sospiro di sollievo e ci siamo riuniti. Un periodo così lungo tutti insieme non lo avevamo mai fatto, siamo fortunati. Alla spesa ci penso io, lui è molto più utile per organizzare i tornei sportivi tutti i giorni. In porta vuole stare sempre il più piccolo, Leopoldo, di 4 anni, anche se da madre non vorrei che nessuno di loro giocasse in porta, è una sofferenza.

Come passiamo il tempo io e lui? Leggiamo i giornali insieme la mattina, lui mi chiede molto dei personaggi della politica. E poi giochiamo molto a burraco. Segreti di spogliatoio? Non ho mai detto nulla in merito, è una delle nostre prime regole. Lain questa situazione è stata molto unita da subito, i compagni lo chiamano spesso per dei consigli. Si sta allenando in maniera scrupolosa per quanto possibile. Penso che andrò prima io in pensione rispetto a lui...Non conosco personalmente, ma lo vedo partecipe della vita della Juve e lui e Gigi sono felici di giocare insieme".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta

Serie A, allenamenti di squadra dal 18 maggio: stasera l'annuncio di Spadafora