CALCIOMERCATO INTER COUTINHO EVERTON BARCELLONA / L'Inter continua a monitorare, tra i suoi obiettivi di calciomercato, Philippe Coutinho. Si culla un ritorno del brasiliano in nerazzurro, ma da 'Tuttosport' arriva la notizia che l'Everton fa sul serio per il brasiliano. I 'Toffees' vogliono mettere a disposizione di Ancelotti una squadra competitiva nella prossima stagione e possono sfruttare i buoni rapporti tra l'oligarca russo Usmanov e il presidente Moshiri per avere liquidità a disposizione.

In particolare, l'Everton vorrebbe proporre al Barcellona un'acquisizione in prestito con riscatto fissato nella prossima stagione, da capire se si ragionerà sull'obbligo o sul diritto. I blaugrana, ai quali il giocatore ritornerà dopo il prestito ale che sanno di non poter monetizzare subito dalla cessione, ci pensano.

