Calciomercato Juventus, manovra anti-Inter di Paratici

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ULTIME / Per due italiani come DeSciglio e Bernardeschi che possono partire, la Juventus ne segue (almeno) altrettanti sul mercato in entrata. Il blocco azzurro è una costante del progetto juventino che con il CFO Fabio Paratici sta ragionando su diversi profili. In prima fila rimane Federico Chiesa, sul quale va registrata una tiepida apertura della Fiorentina con il patron Commisso.

Accanto al profilo di Sandro Tonali, come vi abbiamo già anticipato su Calciomercato.it c'è il nome di Manuel Locatelli, 22enne ex Milan che si sta mettendo in mostra al Sassuolo. Costa meno del gioiello del Brescia che, al momento, piace di più. Su entrambi si accende un duello di mercato intenso con l'Inter, anche se 'La Gazzetta Sportiva' in edicola oggi si sbilancia: "È nella logica delle cose che uno tra Sandro Tonali e Manuel Locatelli nei prossimi 15 mesi metta una maglia a strisce bianconere".

