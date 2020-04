Serie A, allenamenti di squadra dal 18 maggio: stasera l'annuncio di Spadafora

SERIE A 18 MAGGIO ALLENAMENTI SPADAFORA / C'è attesa per l'annuncio da parte del Governo del nuovo decreto che regolerà la vita sociale ed economica del paese a partire dal 4 maggio. Al massimo ad inizio settimana saranno varate le misure per la cosiddetta Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Tra queste, anche quelle che definiranno l'attività sportiva, in particolar modo per il calcio. Questa sera, a 'Che Tempo che Fa' sulla Rai, interverrà il ministro dello sport Spadafora. Stando alle indiscrezioni riportate dal 'Corriere dello Sport', dovrebbe esserci l'annuncio della ripresa degli allenamenti per la Serie A al 4 maggio, ma soltanto in forma individuale, per il 'ricondizionamento' atletico dei calciatori.

Gli allenamenti di gruppo potrebbero essere fissati al, anche se la data non è ancora certa, per garantire la gradualità e lo scaglionamento che riguarderanno tutte le aree produttive. Tutto dipenderà dall'approvazione da parte del Governo del protocollo varato dal comitato tecnico-scientifico della. Si va inoltre verso la conferma del periodo di isolamento dei giocatori che rientreranno dall'estero, in caso di violazione la pena è l'arresto fino a tre mesi.

