CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / La Juventus ripartirà da Cristiano Ronaldo anche nella prossima stagione.

La società bianconero e il fuoriclasse portoghese - scrive 'Tuttosport' - sono in piena armonia e convinti di proseguire insieme il matrimonio almeno fino al 2022, scadenza naturale del contratto di CR7 con la 'Vecchia Signora'.

Ronaldo resta al centro del progetto bianconero, con la dirigenza della Continassa che non avrebbe intenzione di privarsi dell'ex Real Madrid nonostante la crisi economica indotta dall'emergenza coronavirus e che spaventa anche il calcio. Nelle ultime settimane alcune indiscrezioni avevano messo in bilico la permanenza di Ronaldo a Torino, con Real e Manchester United pronte all'assalto per un clamoroso ritorno, oltre ad una possibile offensiva del PSG in caso di partenza di Neymar.

Calciomercato Juventus, addio lontano: Ronaldo resta in bianconero

Il rapporto però con la Juventus è solido, con il cinque volte Pallone d'Oro intenzionato a rispettare il contratto con la 'Vecchia Signora'. Il CFO Paratici starebbe costruendo la squadra della prossima stagione sempre attorno a Ronaldo, a caccia di un nuovo centravanti da affiancare al portoghese e a Dybala visto il probabile addio di Higuain. Il numero 7, in 32 presenze stagionali, ha finora messo a referto 25 reti tra campionato e coppe.