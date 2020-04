Calciomercato Milan, Donnarumma allo scoperto: la richiesta a Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Addio certo? No, anzi. Il futuro di Gigio Donnarumma al Milan è avvolto nella nebbia di un rinnovo difficile, ma non impossibile. E che soprattutto incassa un primo 'sì' decisamente importante: quello del portiere classe '99, che a poco più di un anno dalla scadenza dell'attuale accordo col club rossonero è pronto a sedersi al tavolo della trattativa.

Ma ad alcune condizioni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Milan accelera i tempi per Rebic

Per il Milan da tempo il file Donnarumma è tra le questioni principali. Tra un anno può andarsene a parametro zero, quindi nelle prossime settimane andrà blindato o venduto per non disperdere un grande capitale economico. Il nodo è l'ingaggio, troppo pesante per il nuovo corso milanista ma, sottolinea l'agente Mino Raiola, in linea con lo status ed il valore del calciatore che da sempre ha una lunghissima lista di corteggiatori. Quindi, secondo 'Tuttosport', Donnarumma avrebbe espresso la propria volontà di intraprendere le trattative con l'Ad Ivan Gazidis per raggiungere un accordo sul rinnovo. A patto però che le discussioni non inizino dall'intenzione di tagliare il suo stipendio per allinearlo al nuovo tetto salariale.