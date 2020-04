CALCIOMERCATO JUVENTUS TER STEGEN / Il nome di Marc-André ter Stegen non esce dai radar della Juventus.

C'è un problema rinnovo alper il portiere tedesco, che oltre ai bianconero sarebbe nei desideri anche diin caso di rottura con la società campione di Spagna.

Il Barça - come scrive il quotidiano 'Sport' - avrebbe comunicato all'entourage del 28enne guardiapali che al momento le trattative per il rinnovo sarebbero bloccate per la mancanza di un accordo e per la crisi sanitaria dovuto al coronavirus. Ter Stegen è attualmente sotto contratto fino al 2022 con il Barça, con l'ultima offerta della società nei mesi scorsi che non avrebbe soddisfatto l'ex portiere dello Schalke 04, uno dei big meno pagati (percepisce 5 milioni a stagione) della rosa di Setien.

Calciomercato Juventus, Paratici in agguato per ter Stegen

Cit, Bayern e Juventus resterebbero in allerta per il nazionale teutonico, anche se la Juventus sarebbe soddisfatta del rendimento di Szczesny e punterebbe sul polacco per il futuro come dimostra il recente rinnovo fino al 2024. In caso d'addio tra il Barcellona e ter Stegen, il sodalizio catalano darebbe l'assalto a Onana dell'Ajax.