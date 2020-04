Calciomercato, il Milan accelera i tempi per Rebic

CALCIOMERCATO MILAN REBIC / La crisi di dicembre con i contatti avviati per l'addio al Milan e il ritorno anticipato in Germania sono alle spalle. Ante Rebic è rimasto diventando anche un punto di riferimento per la formazione di Stefano Pioli prima del lockdown.

Una svolta positiva che sembra aver convinto la dirigenza rossonera, a tal punto da voler anticipare i tempi del riscatto per evitare brutte sorprese.

Rebic, infatti, è arrivato a Milano in prestito biennale e non c'è una cifra già stabilita per rilevare il cartellino a titolo definitivo. Il Milan, per non rischiare di dover trattare a cifre ancora superiori tra un anno, secondo il 'Corriere dello Sport' avrebbe deciso di intavolare da subito i discorsi con l'Eintracht Francoforte per chiudere uno scambio praticamente alla pari con André Silva già nella prossima finestra di mercato. Un'operazione che a livello tecnico ed economico avrebbe effetti benefici per entrambe le società.