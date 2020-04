CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS COMMISSO CHIESA / E' sempre il futuro di Federico Chiesa a tenere banco alla Fiorentina. Rocco Commisso torna a parlare delle indoscrezioni di mercato sul talento della Nazionale, inseguito soprattutto da Inter e Juventus: "Chiesa deve decidere e se vuole andarsene lo accontenterò, a patto che la cifra sia giusta. Quanto è la clausola rescissoria di Lautaro Martinez? 111 milioni? Potrei levare un milione su Chiesa... - le parole del patron viola a 'La Gazzetta Sportiva' - No, sto scherzando. Chiesa sa cosa è la Fiorentina, chi è Rocco e cosa troverà in futuro qui a Firenze. Se va altrove non so. Non ci sono veti per alcune società.

Però, in questo momento ho uno splendido rapporto con Federico e con suo padre".

Fiorentina, Commisso: "Castrovilli è fenomenale"

Commisso parla anche di Castrovilli: "Questo ragazzo mi è piaciuto fin dal primo giorno. E’ fenomenale, è sempre sorridente. Mi piace che i nostri talenti ci danno credito. Danno fiducia al sottoscritto, Barone, Pradè, Iachini, Ferrari, Antognoni, Dainelli, a tutto un gruppo di lavoro". Poi sulla conferma in panchina di Iachini: "Ci sono ancora dodici partite da giocare, vediamo. Però Iachini mi piace, con lui ho uno splendido rapporto anche dal punto di vista umano. Viaggia a una media di un 1,5 punti a partita. Se va avanti così...".