CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA / Asse caldo tra Juventus e Barcellona. Dopo il possibile scambio Bernardeschi-Rakitic, saltato sia in estate che lo scorso gennaio, bianconeri e blaugrana potrebbero pensare ad altri affari per la prossima finestra di mercato. La 'Vecchia Signora' ha messo nel mirino Arthur: trattativa complessa, vista la volontà del Barça di non privarsi del regista brasiliano.

La Juve (che seguirebbe pure Sergi Roberto), oltre allo stesso Bernardeschi potrebbe mettere sul piatto anche Pjanic e Bentancur per arrivare all'ex Gremio. Contropartite che non dispiacerebbero ai catalani, che però punterebbero un altro gioiello della rosa di Sarri e ovvero Matthijs de Ligt.

Calciomercato Juventus, il Barcellona ci riprova per De Ligt

Il difesore olandese già la scorsa estate fu vicino al Barcellona, prima dell'offerta dei bianconeri che sbaragliò la concorrenza. Stando al 'Mundo Deportivo' l'ex Ajax sarebbe nei discorsi tra le due società e potrebbe essere la carta giusta per sbloccare l'operazione Arthur.

De Ligt si trova bene a Torino, ma una chiamata del Barcellona potrebbe tentarlo e fargli cambiare idea sulla permanenza sotto la Mole. I blaugrana, a dispetto di un anno fa, gli assicurerebbero un posto da titolare al fianco di Pique, con il super ingaggio del classe '99 (12 milioni di euro a stagione fino al 2024, bonus compresi) che non rappresenterebbe più un problema per il Barça, a differenza invece della Juventus che a causa della crisi economica indotta dal coronavirus potrebbe essere costretta a fare qualche sacrificio. De Ligt resterebbe affascinato dal Barcellona e seguirebbe con attenzione i contatti tra i due club: il treno blaugrana potrebbe non passare una terza volta e perciò starebbe riflettendo sul suo futuro.

