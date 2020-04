Calciomercato, la mossa a sorpresa di Cavani

CALCIOMERCATO CAVANI / Tra i prossimi parametro zero più interessanti a livello internazionale, Edinson Cavani in questi mesi ha attirato le attenzioni di una lunga lista di grandi club che stanno corteggiando l'attaccante uruguaiano in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain.

Dopo 7 anni sotto la Torre Eiffel per il 'Matador', a caccia dell'ultimo contratto ad alti livelli della sua carriera, si è parlato anche di un possibile ritorno in Serie A, dove di recente è stato accostato in particolare aled al. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Attenzione però agli ultimi movimenti e l'idea che starebbe maturando nella testa del centravanti. Lo riferisce il quotidiano transalpino 'L'Equipe', secondo cui Cavani, che a gennaio era ad un passo dall'Atletico Madrid e spingeva per l'addio, ora non sarebbe più così convinto di andarsene e anzi negli ultimi giorni avrebbe preso quota l'idea di rimanere a Parigi. Si aspetta dunque un segnale dal club, che parallelamente sta valutando il riscatto di Icardi dall'Inter.