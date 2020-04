DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Ore decisive per l'Italia che si prepara alla 'Fase 2' della lotta al Coronavirus. Resta alto il dato dei decessi, ma le terapie intensive hanno superato la grande emergenza e i nuovi contagi sono costantemente in calo. Segnali positivi in vista delle graduali riaperture del Paese. Attesa anche per il mondo del calcio che studia i protocolli per il ritorno agli allenamenti e quindi del campionato. Ma potrebbe volerci ancora un po' di tempo: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

21.25 - Conte, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 4 maggio. Il Premier ha fatto il punto in merito agli spostamenti e sulla riaperture delle varie attività: "Adesso inizio la fase di convivenza con il virus. Siamo consapevoli che in alcune aree potrebbe risalire la curva, c'è questo rischio. Sarà importante dunque il comportamento responsabile di ciascuno di noi. Bisogna mantenere le distanze di sicurezza, anche con i parenti. Se ami l'Italia mantieni le distanze".

19.30 - Serie A verso gli allenamenti dal 18 maggio: si tratterà, ovviamente, di sessioni individuali precedute dai test annunciati nel protocollo presentato nei giorni scorsi. Una svolta decisiva per il futuro del calcio italiano, la cui ufficialità dovrebbe arrivare proprio in serata.

18.05 - Nuovo bollettino della Protezione Civile italiana: sono 260 le persone decedute nelle ultime 24 ore, 155 in meno rispetto a ieri. Incremento di 2.324 contagiati, i pazienti attualmente positivi sono 106.103.

17.35 - Avrà luogo questa sera, alle ore 20.20, la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte sul nuovo decreto per la Fase 2.

Ad annunciarlo è lo stesso Presidente del Consiglio su Facebook.

16.50 - Coronavirus, niente decessi a Roma. Vaccino, sperimentazione in arrivo.

15.50 - La Regione Campania fa chiarezza sulle mascherine per bambini e sull'attività fisica: "Mandato alla task force regionale di accelerare le procedure di messa in produzione da parte delle aziende di mascherine per bambini. [...] Si precisa che l'attività motoria, come da ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, è consentita esclusivamente con l'uso obbligatorio delle mascherine, e quindi non si tratta di attività motoria di livello più impegnativo".

14.55 - L'azienda farmaceutica statunitense Abbott ha reso nota la distribuzione dei test sierologici in Italia, 4 milioni, entro maggio.

13.20 - Giornata densa di appuntamenti importanti per definire la fase 2: alle 15 cabina di regia del Governo con le Regioni, che poi si riuniranno alle ore 19.

13.15 - Il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, spiega al 'Messaggero': "Il Lazio ha tenuto bene l'emergenza, in Lombardia sanità poco presente sul territorio. Nella Fase 2 servirà grande cautela, si ricordino le lezioni delle grandi epidemie del passato".

12.30 - Il consueto bollettino giornaliero dall'ospedale Spallanzani di Roma: 119 i positivi, 20 in terapia intensiva, mentre sono 361 i dimessi.

11.22 - Allenamenti di squadra nel calcio non prima del 18 maggio, previsto stasera l'annuncio da parte del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

11.10 - In Spagna prevista la possibilità per i ragazzi fino ai 14 anni di uscire un'ora al giorno con la supervisione di un adulto, tra le 9 e le 19. Negli Stati Uniti, 2.494 morti nelle ultime 24 ore con numero totale di casi salito a 939mila.

8.30 - Il calcio italiano prova a ripartire, sottolineando diverse criticità al Governo che studia i protocolli per il via libera alla ripresa. La deadline del campionato è il 2 agosto, bisognerebbe quindi partire entro il 10 giugno in Serie A, quindi con allenamenti da metà maggio. Se non si riuscisse, attenzione all'ipotesi playoff che per il momento è accantonata.

8.15 - Il comitato tecnico-scientifico lavora ai dettagli del protocollo sicurezza con particolare attenzione sui trasporti pubblici ed i luoghi di lavoro. Si profilano l'obbligo di mascherina e distanziamento sociale su treni, aerei, bus e traghetti, e termoscanner nei terminal.

8.00 - Il premier Giuseppe Conte parla al quotidiano 'La Repubblica': "Faremo in modo di consentire maggiori spostamenti, ma il 4 maggio non sarà un liberi tutti. Le scuole riapriranno a settembre".