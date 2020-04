DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Ore decisive per l'Italia che si prepara alla 'Fase 2' della lotta al Coronavirus. Resta alto il dato dei decessi, ma le terapie intensive hanno superato la grande emergenza e i nuovi contagi sono costantemente in calo. Segnali positivi in vista delle graduali riaperture del Paese. Attesa anche per il mondo del calcio che studia i protocolli per il ritorno agli allenamenti e quindi del campionato. Ma potrebbe volerci ancora un po' di tempo: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

18.05 - Nuovo bollettino della Protezione Civile italiana: sono 260 le persone decedute nelle ultime 24 ore, 155 in meno rispetto a ieri. Incremento di 2.324 contagiati, i pazienti attualmente positivi sono 106.103.

17.35 - Avrà luogo questa sera, alle ore 20.20, la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte sul nuovo decreto per la Fase 2. Ad annunciarlo è lo stesso Presidente del Consiglio su Facebook.

16.50 - Coronavirus, niente decessi a Roma. Vaccino, sperimentazione in arrivo.

15.50 - La Regione Campania fa chiarezza sulle mascherine per bambini e sull'attività fisica: "Mandato alla task force regionale di accelerare le procedure di messa in produzione da parte delle aziende di mascherine per bambini.

[...] Si precisa che l'attività motoria, come da ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, è consentita esclusivamente con l'uso obbligatorio delle mascherine, e quindi non si tratta di attività motoria di livello più impegnativo".

14.55 - L'azienda farmaceutica statunitense Abbott ha reso nota la distribuzione dei test sierologici in Italia, 4 milioni, entro maggio.

13.20 - Giornata densa di appuntamenti importanti per definire la fase 2: alle 15 cabina di regia del Governo con le Regioni, che poi si riuniranno alle ore 19.

13.15 - Il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, spiega al 'Messaggero': "Il Lazio ha tenuto bene l'emergenza, in Lombardia sanità poco presente sul territorio. Nella Fase 2 servirà grande cautela, si ricordino le lezioni delle grandi epidemie del passato".

12.30 - Il consueto bollettino giornaliero dall'ospedale Spallanzani di Roma: 119 i positivi, 20 in terapia intensiva, mentre sono 361 i dimessi.

11.22 - Allenamenti di squadra nel calcio non prima del 18 maggio, previsto stasera l'annuncio da parte del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

11.10 - In Spagna prevista la possibilità per i ragazzi fino ai 14 anni di uscire un'ora al giorno con la supervisione di un adulto, tra le 9 e le 19. Negli Stati Uniti, 2.494 morti nelle ultime 24 ore con numero totale di casi salito a 939mila.

8.30 - Il calcio italiano prova a ripartire, sottolineando diverse criticità al Governo che studia i protocolli per il via libera alla ripresa. La deadline del campionato è il 2 agosto, bisognerebbe quindi partire entro il 10 giugno in Serie A, quindi con allenamenti da metà maggio. Se non si riuscisse, attenzione all'ipotesi playoff che per il momento è accantonata.

8.15 - Il comitato tecnico-scientifico lavora ai dettagli del protocollo sicurezza con particolare attenzione sui trasporti pubblici ed i luoghi di lavoro. Si profilano l'obbligo di mascherina e distanziamento sociale su treni, aerei, bus e traghetti, e termoscanner nei terminal.

8.00 - Il premier Giuseppe Conte parla al quotidiano 'La Repubblica': "Faremo in modo di consentire maggiori spostamenti, ma il 4 maggio non sarà un liberi tutti. Le scuole riapriranno a settembre".