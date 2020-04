INTER CASSANO HAALAND / Ha appeso gli scarpini al chiodo e preso l'abilitazione per fare il direttore sportivo: Antonio Cassano attende l'occasione per intraprendere la sua nuova carriera. Intanto, come spiegato lui stesso in un'intervista recente, si aggiorna guardando qualche partita, soprattutto del calcio sudamericano alla ricerca dei talenti del futuro.

Uno lo aveva individuato già un paio di anni fa come ha rivelato durante una diretta Instagram con Christian: "Quandoha iniziato a giocare nel Salisburgo ne parlai con Piero(il direttore sportivo dell') e lui mi disse che lo aveva già adocchiato". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il dubbio del Real Madrid condiziona il mercato

L'affare evidentemente non andò in porto e ora Haaland è al Borussia Dortmund da qualche mese continuando a far gol e ad essere monitorato dalle grandi d'Europa, Real Madrid su tutte. Cassano si sofferma anche sulle caratteristiche del novergese: "Per me è un tuo facsimile - dice rivolto a Vieri -. Sa tenere alta la squadra, sa segnare, sa giocare con tutti e due i pieni. E' un animale e non ha paura di niente".