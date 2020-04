CALCIOMERCATO NEYMAR JUVENTUS BARCELLONA / Si è preso cura degli interessi di Neymar all'inizio della sua carriera: Wagner Ribeiro, ex agente dell'attaccante del Paris Saint-Germain, ha raccontato alcuni retroscena e ha parlato anche del futuro. Intervistato da 'ESPN', il procuratore ha affermato: "Per questa stagione Neymar ha già un prezzo fissato dalla Fifa, una percentuale dei 222 milioni che sono stati pagati: il prezzo di Neymar ora è di 164 milioni di euro".

Forse troppi per questo calciomercato condizionato dal coronavirus visto che lo stesso Ribeiro spiega che non crede "ci saranno operazione da oltre 50 milioni di euro". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

L'agente torna poi indietro agli inizi di carriera di Neymar: "Me lo chiedevano tutti. Ho ricevuto un'offerta ufficiale dal Chelsea quando ero a New York, il giorno in cui Neymar ha debuttato con la squadra brasiliana nel 2010. Poi sono arrivate altre offerte dal Bayern Monaco, dalla Juventus, con cui ho avuto anche un incontro a Torino. Anche il Real Madrid mi ha chiamato diverse volte, perché Florentino Perez ha sempre sognato di acquistare Neymar. L'anno scorso sono stato con lui a maggio, nel suo ufficio, e mi ha persino detto che sogna ancora di acquistare Neymar".